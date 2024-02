"Un train de travaux a déraillé": trafic ferroviaire interrompu entre Charleroi-Erquelinnes et Charleroi-Walcourt

La circulation des trains est interrompue mercredi matin entre Charleroi-Central et Erquelinnes, et entre Charleroi-Central et Walcourt, avertit Infrabel sur le coup de 07h30.

"Un train de travaux, qui opérait sur un chantier de pose d'aiguillages la nuit dernière à hauteur de la bifurcation de deux lignes - l'une vers Erquelines et l'autre vers Couvin - a déraillé, sans toutefois se coucher", détaille le gestionnaire du réseau ferroviaire.