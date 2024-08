Un troisième titre mondial pour la Belgique en Chine, dans la course à l'américaine

La Belgique a décroché une troisième médaille, également en or, aux championnats du monde de cyclisme sur piste pour les juniors dimanche à Luoyang en Chine.

Nolan Huysmans et Matijs Van Strijthem ont effet remporté la course à l'américaine (madison) lors de la dernière journée des compétitions. Le duo belge a totalisé 38 points pour devancer la paire italienne formée par Davide Stella et Eros Sporzon (25 points). Les Britanniques William Salter et Finlay Tarling ont pris la médaille de bronze (22 points).

Nicolas Aernouts avait ouvert le compteur belge vendredi en remportant la course aux points. Dimanche, le Hérinnois, 18 ans, a pris la 6e place de la course par élimination. Davide Stella a pris l'or. L'Italien a devancé l'Espagnol Ruben Sanchez Cordoba, en argent, et le Français Lucas Menanteau, en bronze.

Dans la course à l'américaine chez les dames dimanche, Laerke Expeels et Falke Kerkhof ont terminé à la 8e place dans une épreuve madison remportée par les Britanniques Erin Boothman et Carys Lloyd.