"Une baisse historique": il n'y a jamais eu aussi peu d'accidents mortels sur nos routes

Vitesse excessive, routes glissantes, alcool, ou drogue. Les accidents surviennent le plus souvent la nuit. Chez nous, les accidents de la route sont en forte baisse, les automobilistes sont de plus en plus conscientisés. "Je pense que les gens font de plus en plus attention", indique ce jeune automobiliste. "Je trouve que les gens respectent mieux les limitations de vitesse", ajoute un autre.

Le nombre de décès en baisse

Sur nos autoroutes, seules 23 personnes sont décédées sur les 6 premiers mois de l’année. Elles étaient 15 de plus l’an dernier. Le taux de mortalité à 30 jours a baissé de 27 % depuis 2 ans. En cause, les contrôles de police plus intensifs et la multiplication des radars tronçons. "Le risque de se faire flasher via les radars tronçons sur les autoroutes, mais aussi les radars fixes, est très important. Les accidents sont donc moins graves, car les vitesses sont moins élevées", précise Benoit Godart, porte-parole de Vias.