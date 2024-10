36.855 accidents de la route en Belgique: ce chiffre est-il plus ou moins important que les autres années?

L'an dernier, 36.855 accidents ont eu lieu sur les routes belges. Ils ont occasionné 45.243 blessés et 501 décès. Bien que ces chiffres restent importants, ils représentent un plancher dans l'histoire du pays, si l'on exclut les périodes de confinement de 2020 et 2021. La situation s'est principalement améliorée sur les routes bruxelloises, ressort-il mardi du rapport 2024 de VIAS.

Parmi les victimes mortelles de la route l'an dernier, la plupart se trouvaient dans une voiture (212), dont 120 sont décédées alors que le véhicule était seul impliqué dans l'accident. Les autres personnes décédées sur la route étaient majoritairement des cyclistes (98, dont 37 après une collision avec une voiture et 21 décédés sans tiers impliqué), des piétons (77, dont 37 dans un accident avec une voiture) et des motards (51, dont 22 dans un accident impliquant une voiture particulière et 17 sans implication d'un tiers).