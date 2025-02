Une grève de neuf jours débute ce vendredi sur le rail : tout ce qu'il faut savoir

La grève débutera dès ce vendredi soir, avec le SIC appelant ses membres à cesser le travail à partir de 22 heures, tandis que le SACT laisse à ses affiliés la liberté de débrayer dès le week-end, et mobilisera plus officiellement à partir de lundi.

Les perturbations du trafic ferroviaire, prévues ce week-end et la semaine prochaine, sont la conséquence d'un mouvement de grève initié par deux syndicats minoritaires de conducteurs, le Syndicat Indépendant des Conducteurs (SIC) et le Syndicat Autonome des Conducteurs de Trains (SACT). Ils protestent contre les réformes du gouvernement De Wever qui impacteront le personnel ferroviaire.

Les deux syndicats ont opté pour une grève tournante par types de fonctions : les conducteurs débrayeront lundi et mardi, les accompagnateurs mercredi et jeudi, et le personnel des postes de signalisation et d'Infrabel vendredi et samedi. Le premier week-end et le dimanche, toutes les catégories de personnel sont appelées à faire grève.

La SNCB a annoncé une réduction de l'offre de trains, variable selon les jours en fonction des disponibilités du personnel. Un service alternatif sera mis en place, et les voyageurs sont invités à consulter le planificateur de voyages sur le site web et l'application SNCB 24 heures à l'avance pour connaître les trains disponibles.

Les 900 000 voyageurs quotidiens de la SNCB devront consulter régulièrement le planificateur de voyage en ligne et l'application SNCB pour connaître l'offre de trains, qui sera variable chaque jour. Par exemple, pour ce week-end, la SNCB a annoncé que 3 trains IC sur 5 et 3 trains L/S sur 5 circuleront samedi, premier jour de la grève menée par le syndicat SIC. La SNCB explique que l'impact de la grève sera variable selon les jours, avec un impact plus important en semaine que pendant le week-end.

Pour quelles raisons précises ?

Ces actions de grève sont une réaction aux réformes annoncées par le gouvernement De Wever, qui toucheront le secteur ferroviaire. Ces réformes comprennent :

La réforme des pensions : Le gouvernement De Wever souhaite réformer le régime préférentiel de pension du personnel roulant des chemins de fer, qui permet actuellement de partir à la retraite à 55 ans après 30 ans de carrière, et augmenter progressivement l'âge de départ à la retraite à 67 ans, comme pour la plupart des travailleurs.

Le gouvernement De Wever souhaite réformer le régime préférentiel de pension du personnel roulant des chemins de fer, qui permet actuellement de partir à la retraite à 55 ans après 30 ans de carrière, et augmenter progressivement l'âge de départ à la retraite à 67 ans, comme pour la plupart des travailleurs. La réforme du mode de calcul des pensions : Le mode de calcul des pensions devrait être modifié pour tenir compte des rémunérations tout au long de la carrière et non plus seulement des dernières années de travail.

Le mode de calcul des pensions devrait être modifié pour tenir compte des rémunérations tout au long de la carrière et non plus seulement des dernières années de travail. Les coupes budgétaires à la SNCB : Les syndicats dénoncent des coupes budgétaires et craignent une détérioration des conditions de travail et des difficultés de recrutement.

Les syndicats dénoncent des coupes budgétaires et craignent une détérioration des conditions de travail et des difficultés de recrutement. La réforme de la structure de gestion du personnel des chemins de fer : Le gouvernement De Wever souhaite réformer HR Rail, la coupole qui gère le personnel de la SNCB et d'Infrabel, et laisser les deux entreprises recruter et gérer leur personnel. Les syndicats craignent que cette réforme ne menace les acquis du personnel.

Les principaux syndicats attendent

Les deux principaux syndicats, CGSP et CSC, ainsi que le SLFP ne sont pas concernés par ce mouvement de grève. Le SLFP s'était initialement joint à l'action du SIC et du SACT, avant de se retirer après une rencontre avec la direction. La CGSP et la CSC ont exprimé des réserves quant à l'organisation de cette grève de 9 jours. Cela ne signifie pas qu'ils n'envisagent pas d'actions pour protester contre les réformes du gouvernement De Wever. Ils élaborent leur propre plan d'action, dont les modalités n'ont pas encore été précisées. Une grève générale est d'ailleurs prévue le 31 mars, et devrait également toucher le réseau ferroviaire. Les syndicats des chemins de fer envisageraient des actions de deux jours de grève par mois d'ici juillet, probablement de manière tournante, par exemple par district.