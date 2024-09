Une méthode différente pour les enfants: l'école flexible arrive en région liégeoise

Fini les rangées de tables classiques. Les élèves de cinquième primaire de Geer évoluent désormais dans un environnement d'apprentissage repensé. Fauteuils confortables, tables hautes pour travailler debout, ballons pour s'asseoir dynamiquement... L'espace est aménagé pour favoriser le mouvement et le confort, permettant à chaque enfant de trouver la position qui lui convient le mieux pour se concentrer.

"C'est plus cool, on peut bouger, quand on travaille c'est beaucoup plus intéressant parce que si on reste sur une chaise à la fin on s'ennuie un peu", prévient une petite fille. "On peut aller sur des canapés, sur des tables hautes", soutient une autre élève. Un troisième enfant souligne même la flexibilité importante des locaux : "Si on a envie de calme on peut aller à côté!".