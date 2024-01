Une révolution pour les femmes enceintes: cette découverte pourrait permettre, à terme, de venir à bout des nausées

À tel point que 2% des femmes enceintes ne parviennent plus du tout à s'alimenter. C'est ce que l'on appelle l'hyperémèse gravidiques, principale cause d'hospitalisation dans les trois premiers mois de grossesse.

Considérées comme un simple aléa de la grossesse, les nausées et vomissements sont un véritable enfer pour celles qui les vivent. Sept femmes enceintes sur dix sont concernées. C'est le cas d'Eden, enceinte de quatre mois: "C'est vraiment douloureux, ça prend au niveau du cœur. On ne se sent vraiment pas bien. Et même après avoir vomi, ça continue encore."

Graves ou non, les nausées et vomissements sont dus à une hormone produite pas le fœtus, une protéine connue sous le nom de GDF-15. C'est ce qui ressort de l'étude américaine qui vient d'être publiée.

"C'est tout nouveau. On pensait, on suspectait qu'il y avait une hormone et on pensait que c'était l'hormone de grossesse, mais ici, c'est l'hormone qui détermine cela qui a été mise en évidence et ça, c'est génétique. Donc il y a un variant génétique chez certaines femmes", explique Jean-Paul Van Gossum, chef de service gynécologie à la clinique Saint-Jean.

Une découverte scientifique majeure qui ouvre la voie à de potentiels traitements. Plusieurs sont à l'étude dans l'espoir de permettre aux futures mamans de mieux vivre leurs grossesses et de limiter les risques de malnutrition pour elles et leur bébé.