Une tendance en baisse: les Wallons n'ont acheté "que" pour 28 millions de titres-services en 2024

L'office de l'emploi attribue ce repli à un "effet écureuil important" fin 2023, lorsque les Wallons ont fait des réserves et acheté davantage de titres-services avant l'augmentation du prix le 1er janvier 2024. Il était alors passé de 9 à 10 euros.

Les achats de titres-services ont baissé l'année dernière en Wallonie, rapporte jeudi le Forem, qui confirme les chiffres publiés par le site d'informations L-Post. Les Wallons en ont acheté près de 28 millions (27.957.878 exactement) contre plus de 31 millions en 2023 (31.486.506), soit une diminution d'environ 11 %.

Le nombre de titres-services remboursés aux entreprises agréées, c'est-à-dire effectivement utilisés par les Wallons, a également diminué de 29.049.270 en 2023 à 28.634.562 l'an dernier.

En 2024, 293.624 utilisateurs wallons ont, par ailleurs, commandé au moins un titre-service, tandis que 45.851 travailleuses et travailleurs ont effectué une prestation au minimum.

La Région de Bruxelles-Capitale a elle enregistré une hausse des achats de titres-services l'an dernier, avec un total de 16.823.563 unités (+6,87 % en un an), avait rapporté le ministre régional de l'Emploi Bernard Clerfayt la semaine dernière. Le nombre de titres-services remboursés a, par contre, diminué de 0,8 % (de 16.412.316 en 2023 à 16.257.830 en 2024).

Mis en place depuis près de 20 ans, le système des titres-services offre la possibilité de bénéficier d'une aide-ménagère à un prix attractif. En Wallonie, son coût est actuellement de 10,20 euros (pour les 175 premiers chèques acquis par année civile), 11,20 euros (entre 176 et 400 chèques) et 12,20 euros (entre 401 et 500 chèques).