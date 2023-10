"Une totale lâcheté": les mots forts d'Alexander De Croo après l'attentat terroriste qui a touché Bruxelles lundi soir

Le Premier ministre, Alexander De Croo, s'est exprimé tôt ce matin après l'attaque terroriste survenue à Bruxelles lundi soir. À l'heure où il s'est exprimé, le suspect n'avait pas encore été retrouvé. Depuis, un homme a été interpellé à Schaerbeek, probablement le suspect.

Le Premier ministre Alexander De Croo s'est exprimé tôt ce matin après l'attentat terroriste survenu à Bruxelles ce lundi soir aux alentours de 19h qui a fait deux morts et un blessé grave. À l'heure où il s'est exprimé, le suspect n'avait pas encore été retrouvé. Depuis, le suspect a été interpellé à Schaerbeek, et neutralisé par la police. Il est actuellement entre la vie et la mort. SUIVRE NOTRE DIRECT: L'auteur de l'attaque a été neutralisé à Schaerbeek, une armée retrouvée sur lui

Le Premier ministre a d'abord commencé par faire un bref rappel des faits, tout en présentant ses condoléances les plus sincères aux Suédois, directement touchés par cette tragédie. "Hier, 3 personnes sont parties le coeur en fête pour assister à un match de football qui s'annonçait joyeux. Hier soir, deux d'entre eux ont perdu la vie, victimes de folie terroriste. Leurs vies ont été fauchées, pulvérisées. Et nos pensées vont tout d'abord aux familles et amis des victimes. Nous partageons votre peine, et nous présentons vos condoléances", a-t-il notamment déclaré lors de la conférence ce matin. "L'attentat terroriste qui s'est produit hier a été commis avec une totale lâcheté. Son auteur a pris comme cible deux supporters suédois. Il s'agit d'un homme d'origine tunisienne qui séjournait illégalement dans notre pays", a-t-il ajouté. Il a ensuite tenu à remercier les services de police et d'urgence pour leur travail, non seulement ce lundi soir après l'attaque mais aussi dans la nuit et au petit matin lors de l'interpellation du suspect.

Alexander De Croo a terminé par un message d'espoir contre le terrorisme: "Les terroristes doivent savoir que jamais ils ne parviendront à leur fin, jamais ils ne nous feront plier. Leur violence prouve surtout leur impuissance. Le terrorisme ne vaincra jamais. (...) Gardons notre attitude bien Belge, et surtout restons unis dans l'épreuve de cet attentat". Qui est-il? Abdesalem L. 45 ans était connu de la police pour des faits suspects relevant du trafic d'êtres humains, séjour illégal et atteinte à la sûreté de l'Etat. En juillet 2016, des informations ont été transmises à la Belgique par un service de police étranger, selon lesquelles l'homme affichait un profil radicalisé et voulait partir vers une zone de conflit pour y mener le djihad, un cas courant à cette époque marquée par la menace terroriste et la lutte contre l'Etat islamique, organisation terroriste qui sévissait en Syrie et en Irak et à laquelle se sont joints des milliers de personnes venant d'autres pays.