Verdura Verde rappelle des courgettes BIO vendues chez Carrefour

La société Verdura Verde, en concertation avec l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), retire de la vente les "Courgettes BIO 500g" emballées par deux et vendues au rayon fruits et légumes de certains magasins Carrefour en Belgique en raison d'une teneur trop élevée en résidus d'Heptachlore, un produit phytopharmaceutique. Elle les rappelle également auprès des consommateurs.

Le produit porte le numéro de lot 017402 et a été vendu entre le 4 et le 6 septembre 2024.

Les personnes qui détiendraient ces produits sont invitées à ne pas les consommer et à les rapporter au point de vente, où elles seront remboursées.

L'heptachlore est un insecticide utilisé il y a plus de 40 ans et désormais interdit, mais dont on peut parfois encore retrouver certaines traces.