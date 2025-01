Violence urbaine: les bandes de jeunes sont-elles connues et identifiées par la police? 

À Bruxelles, entre 30 et 40 bandes de jeunes ont été identifiées par la police. Ces groupes, parfois très violents, préoccupent les autorités en raison de leurs activités criminelles et de leur évolution rapide.

Les bandes de jeunes sont bien connues et cataloguées par les forces de l’ordre en Belgique. Selon Gabriel Van Malderen, inspecteur principal de la police de Bruxelles-Ouest, entre 30 et 40 groupes de ce type ont été recensés rien qu'à Bruxelles, répartis dans divers quartiers. Leurs membres, âgés de 13 ans pour les plus jeunes à une trentaine d'années, évoluent dans des environnements où la violence est souvent un moyen de se faire une place.

Évolution du modèle

Les plus jeunes se font la main en commettant des agressions, une étape initiale qui leur permet de se faire remarquer par les membres plus aguerris. Les premières bandes urbaines remontent aux années 90. Elles étaient composées d'anciens enfants soldats du Rwanda. A l'époque, ces bandes étaient calquées sur le style américain, une seule ethnie et beaucoup de bagarres entre bandes.



Aujourd'hui, c'est modèle français qui prime. Ce n'est plus l'ethnie qui compte pour faire partie d'une bande, mais l'appartenance à un quartier, comme dans les cités en France.