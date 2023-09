Voici le podium des provinces où les Belges passent le PLUS de temps pour aller travailler

Les Belges parcourent en moyenne 20 kilomètres pour se rendre au travail. C'est ce que démontre une nouvelle étude de SD Worx. On y découvre notamment que le trajet entre le domicile et le travail varie en fonction des provinces.

Sur le podium des provinces où le trajet est le plus long, on retrouve la Flandre Orientale avec 59 minutes aller-retour, le Brabant Wallon avec 57 minutes et le Brabant Flamand avec 55 minutes.

Pour autant, cela ne veut pas dire que les habitants de ces provinces parcourent le plus de kilomètres. C’est au Brabant Flamand que l’on en parcourt le plus, avec 53 kilomètres pour se rendre au travail. Vient ensuite le Brabant Wallon, avec 46 kilomètres et enfin, la Flandre Orientale avec 38 kilomètres.