Voici pourquoi vous tombez malade une fois en vacances: "Cela touche surtout les accros aux boulots"

Dans le hall des départs, Léa et Célia. Elles sont toutes les deux malades. À peine sortie des examens, et d’un festival, les voilà bien ennuyées par de petits maux. "Mal de gorge, on tousse, un rhume quoi. Je suis quand même positive. Je me dis qu’avec soleil ça va aller mieux et bien se passer", indique Léa. "Je pense qu'avec les examens, on a été affaiblie et c’est pour ça qu’on est tombé malades. Tout s'est relâché d’un coup", ajoute Célia.

Le stress fait partie de la vie. Avec les vacances, le corps est bouleversé et se retrouve plus fragile. Du coup de fatigue, aux courbatures, ce pharmacien connaît les effets et les causes : "Avant les vacances, il faut que tout soit en ordre au boulot et donc, vous produisez plus de noradrénaline. Vous êtes en suractivité. Cette hormone garantit également une certaine immunité. Une fois que vous prenez vos congés, ce taux tombe", explique Samuel Libert, pharmacien à Charleroi.