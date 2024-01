Vous êtes étudiant et vous n'avez pas pu vous rendre à votre examen hier? Voici quels sont vos droits

Beaucoup d'étudiants nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous à la suite des précipitations hivernales. Des jeunes qui n'ont pas pu se rendre à leur examen et qui s'inquiètent. Que va-t-il leur arriver et quelles sont leurs droits?

Notons d'abord qu'il s'agit d'un cas de force majeure. Des intempéries qui vous empêchent de circuler correctement, c'est indépendant de votre volonté. Dans ce cas, que faut-il faire? En premier lieu, prévenir votre établissement. Ensuite, prendre des photos, récolter des preuves. Par exemple, une attestation du TEC qui stipule que le bus que vous deviez prendre n'a pas circulé, ou encore une photo du dépanneur qui a dû venir réanimer votre batterie. On ne sait jamais. Autant être prévoyant si l'école demande un justificatif.