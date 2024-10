À Waimes, un bus virtuel permet aux résidents d'une maison de repos de redécouvrir la région

Pour Ida, ce bus virtuel est même une meilleure option que de prendre un véritable bus : "Pour moi, c’est bien mieux. J’ai toujours été malade dans les bus, mais ici, pas de problème", explique-t-elle. "Nous avons souvent des résidents qui expriment le souhait de rentrer chez eux. Comme il n’est pas toujours possible de les emmener à l’extérieur, cette initiative permet de répondre à leur besoin immédiat de voyager en revoyant des lieux familiers", indique un membre du personnel.

Ce matin, il y avait du monde à l’arrêt de bus. Les résidents sont montés à bord d'un bus un peu spécial pour une petite excursion au départ de la maison de repos. "Aujourd’hui, nous allons visiter Ovifat, la Baraque Michel, et ensuite les Fagnes. Bon voyage à tous !" annonce la guide. Le trajet s'est déroulé sous un grand soleil virtuel, accompagné d’une douce musique apaisante. "C’est surprenant, mais c’est vraiment bien. On revoit des endroits que l’on connaît, et même des choses que l’on découvre", commente un passager.

Un bus fabriqué par des élèves

Le bus, financé par le Rotary, a été conçu et fabriqué par des élèves de septième technique de Malmedy, issus de la section agencement intérieur. "Ce projet a du sens pour nos élèves et valorise leur travail. C’est très important pour nous et pour l’enseignement qualifiant en général", précise un enseignant.

Le bus est disponible à la demande et propose une dizaine de trajets. Il est même équipé d’une sonnette pour signaler les arrêts, ce qui ajoute encore au réalisme. Les enfants et petits-enfants des résidents en profitent également lorsqu’ils viennent en visite le week-end. "C’est un moment de partage en famille. Après le voyage, chacun raconte ses souvenirs et échange sur ce qu’il a vu, c’est vraiment enrichissant", explique un visiteur.

Les vidéos projetées dans le bus virtuel évoluent au fil des saisons. Lorsque les Fagnes seront enneigées, les passagers pourront également admirer des paysages hivernaux.