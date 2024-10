What's Cooking? vend sa division charcuterie au groupe Aurelius

La division charcuterie de What's Cooking? est notamment composée de filiales en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne. "Les sites de production et de vente, ainsi que leurs employés, resteront opérationnels comme d'habitude, tant pour les charcuteries fines que pour les plats préparés", assure l'entreprise par communiqué. On compte environ 1.200 travailleurs sur ces sites, dont 700 en Belgique (à Lievegem, Furnes et Wommelgem).

Concrètement, cette division produit, tranche et vend divers types de charcuterie, comme du salami, du jambon et du pâté. Ces produits étaient notamment vendus sous la marque Daniel Coopman ou sous des marques distributeurs dans les supermarchés. La marque Coopman émane de la famille Coopman, fondatrice de l'entreprise Ter Beke, connue à l'origine pour ses salamis.