Présence possible de salmonelle: Colruyt rappelle un produit

Le rappel concerne des lanières de bacon vendues dans des barquettes en plastique (2x200 g). Le produit porte comme numéro le 27066 et a été commercialisé à partir du 4 mars dans les magasins Colruyt, Okay, Okay City et Comarché. Sa date limite de consommation est le 7 avril 2025.

L'entreprise demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de bien vouloir le ramener au point de vente où il a été acheté, où il leur sera remboursé. Les personnes qui souhaiteraient des informations complémentaires peuvent contacter le service clientèle de Colruyt Group au 0800 99 124.