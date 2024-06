Les naissances sont en baisse, mais la population augmente: voici ce que révèlent les derniers chiffres sur la démographie belge (décryptage)

Au 1er janvier 2024, la Belgique comptait 11.763.650 habitants. Ce sont 66.093 de plus qu’un an auparavant et cette légère hausse (+0,57%) est totalement due à l’immigration.

Depuis l'an 2000, l'âge moyen des femmes à la naissance de leur premier enfant est passé de 27 à 29 ans.

"Depuis des décennies, il y a une baisse de fécondité en Belgique", notait Marie Vandresse, démographe et économiste au Bureau fédéral du plan au micro de bel RTL en janvier 2023. "Comment expliquer cette baisse ? Par l'évolution de la société en particulier l'augmentation du niveau d'éducation des femmes : les femmes font des enfants plus tard et elles intègrent de plus en plus le marché du travail. Aussi, la baisse de la mortalité infantile rassure les parents qui n'ont "plus besoin d'autant d'enfants pour assurer ses vieux jours".

Moins de décès également

Avec 111.255 décès en 2023, on observe une baisse de 4,4% par rapport à 2022. La comparaison avec une période de référence plus large est toutefois plus intéressante, souligne l’office national belge de statistiques.

Si l’on étend la comparaison des chiffres de 2023 à la période 2018-2019-2021-2022 (l’année 2020 est exclue, car la pandémie de coronavirus a eu un effet important sur le nombre de morts), la baisse n’est que de 0,7%.

Des différences régionales se cachent derrière cette baisse du nombre de décès en Belgique. Elle est plus marquée en Région de Bruxelles-Capitale (-3,6%) et est également visible en Région wallonne (-1,7%). En Région flamande, on ne parle pas de baisse, mais plutôt d’une stagnation du nombre de décès (+0,3%).

En ce qui concerne les groupes d’âge, on observe une hausse du nombre de décès uniquement chez les plus de 85 ans. Par rapport à la moyenne de 2018, 2019, 2021 et 2022, le nombre de décès dans cette tranche d’âge augmente de 2,1% en 2023. Dans tous les autres groupes d’âge, on observe une baisse : -10,2% chez les 0-24 ans, -3,4% chez les 25-44 ans, -7,1% chez les 45-64 ans, -2,2% chez les 65-74 ans et -0,8% chez les 75-84 ans.

L’évolution de la structure de la population joue très probablement un rôle important dans l'augmentation du nombre de décès observée uniquement chez les plus de 85 ans en 2023. Le nombre de personnes de plus de 85 ans est en hausse depuis plusieurs années, note encore Statbel.

Une particularité à souligner, les décès sont plus nombreux durant la période hivernale.

© Statbel

Dans vos régions

D'un point de vue géographique, la population flamande a crû de 0,69%, soit de 46.963 habitants en 2023. La Wallonie a accueilli 10.708 nouveaux habitants (+0,29%). Et Bruxelles, seule région où le solde naturel est resté positif, comptait 8.422 habitants de plus (+0,68%).

Au 1er jour de 2024, Bruxelles comptait 1.249.597 habitants, la Flandre 6.821.770 et la Wallonie 3.692.283. La province d'Anvers restait la plus peuplée (1.926.522), devant celles de Flandre orientale et du Hainaut. Les provinces de Luxembourg, Namur et de Brabant wallon étaient les moins habitées. Enfin, il y avait 79.479 résidents en Communauté germanophone, soit 96 âmes de plus qu'un an plus tôt.

La migration booste la croissance démographique

Ce qui permet à la population belge de continuer de croître, c’est la migration. En 2023, le solde migratoire international de la Belgique (différence entre le nombre de départs et d’arrivées) s’élevait à 66.349.

Statbel note qu’un solde migratoire international positif est conforme aux attentes, mais le solde 2023 est légèrement plus élevé que la normale.

L’effet de la guerre en Ukraine est toujours visible en 2023 : 7,0% des immigrants ont la nationalité ukrainienne. Néanmoins, cet impact est moins significatif qu’en 2022 (année du début de la guerre), lorsque 24,6% avaient la nationalité ukrainienne.

Changement de nationalité

Toujours selon les chiffres de Statbel, en 2023, 55.213 habitants ont acquis la nationalité belge et 51 l’ont perdue, soit 55.264 changements de nationalité au total.

Top 5 des nationalités qui ont obtenu la nationalité belge en 2023 :