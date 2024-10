"Deux tiers ne donnent rien du tout": pourquoi la production de noix a été particulièrement difficile cette année?

"Normalement, en cette saison, ce sont des centaines de noix qui tombent des arbres et qu'on peut récolter pour faire de l'huile. Le problème cette année, c'est qu'on s'est aperçu que beaucoup de clients n'avaient pas de noix. Alors on a fait un petit sondage pour aller un peu plus loin pour voir ce qui se passait et on s'est rendu compte que sur 300 arbres, on a à peu près 200 arbres qui ne donnent strictement rien ou très très peu", témoigne Laurent Van Asselt, gérant du moulin de Stwerdu et producteur d'huile de noix.

"Ici, c'est tout à fait exceptionnel. Il n'y a rien, pas une seule noix, rien du tout. Première chose à laquelle on a pensé, c'est la période de gel tardif qu'on a eue vers le mois d'avril et c'est vrai qu'un gel tardif peut avoir une influence sur la production en fruits", ajoute-t-il. Pourtant, d'autres explications entrent en compte.

On arrive à des périodes assez extrêmes : trop de pluie, pas assez de soleil

Les pluies intenses de ces derniers mois n'ont pas aidé la pollinisation du noyer : "C'est une plante qui se pollinise par le vent. Avec les pluies, ce pollen ne se distribue pas, donc il n'y a pas de fécondation au niveau des fleurs".