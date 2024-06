L’UCLouvain serait la meilleure université belge en matière de développement durable

L'UCLouvain est classée première université belge en matière de développement durable, occupant la 67e position mondiale selon le dernier classement du Times Higher Education (THE).

L’Université catholique de Louvain (UCLouvain) se classe à la 67e position mondiale et première en Belgique dans le classement du Times Higher Education (THE) concernant les objectifs de développement durable (ODD).

Depuis 2019, le Times Higher Education propose un classement évaluant les universités selon leur engagement envers les ODD, incluant des critères comme l'énergie propre et durable, l'action climatique et la conservation de la vie marine.

Dans son communiqué de presse, l'UCL donne un exemple de cette mise en œuvre avec "l’ouverture d’un hub circulaire, dédié à l'économie circulaire au cœur du site de Louvain-la-Neuve visant à réduire les déchets en maximisant la récupération des mobiliers et matériel de bureau UCLouvain".

Vie sur terre: 34ème place dans la "lutte contre la perte de biodiversité, la promotion de la gestion durable des forêts et la restauration des terres dégradées".

Selon l'Université, cette note est obtenue grâce à des initiatives telles que "ses fermes universitaires qui servent de support aux enseignements et à la recherche, la gestion durable de ses espaces verts et l’accès à une nourriture de qualité et durable sur ses campus".

L'UCLouvain a également été reconnue pour ses partenariats mondiaux, bien qu'elle ne figure pas dans le Top 100 dans cette catégorie.