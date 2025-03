Info trafic: plusieurs zones de ralentissements en direction de la capitale

Enfin, sur le ring, c'est encore assez calme, mis à part entre Expo et Vilvorde où vous perdez 10 minutes direction Zaventem.

Un quart d'heure également de perdu sur l'E429 Tournai-Bruxelles. C'est entre Tubize et le ring.

Sur l'E40 Liège-Bruxelles, c'est 15 minutes que vous perdez actuellement entre Haasrode et le chantier de Bertem, en direction de la capitale.

Vous perdez plusieurs minutes à l'approche de Bruxelles. D'abord sur l'E411 en venant de Namur, il y a 20 minutes de ralentissements entre Overijse et Léonard.

06h50

Premiers légers ralentissements sur le ring de Bruxelles

Les premiers légers ralentissements sont à signaler sur le ring de Bruxelles.

Quelques petites minutes de perdues en ce moment en intérieur entre Strombeek-Bever et Vilvorde, direction Zaventem. Ça ralentit aussi déjà légèrement un petit avant, toujours sur le ring intérieur, entre Grand-Bigard et Jette. Enfin, pour rejoindre le ring depuis l'E429 Tournai-Bruxelles, vous perdez 10 minutes entre Tubize et le ring.