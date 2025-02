Info trafic: quel est l'état de la circulation ce vendredi matin?

Quelques coups de frein entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem.

+10 min entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

+10 min entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle

Pas d'accidents sur nos routes et très peu de ralentissements.

Les ralentissements débutent en extérieur entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle (un peu moins de 10 minutes).

06h49

20 minutes à ajouter sur l'E42

On rappelle cet accident sur l'E42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Wanfercée-Baulet. Les bandes de droite et du milieu sont obstruées vers Liège avec maintenant 20 minutes à ajouter entre Fleurus et Sambreville (sur +/- 3 km).

Les premiers ralentissements sont constatés sur le ring intérieur de Bruxelles avant les 4 Bras de Tervuren vers le Carrefour Léonard.