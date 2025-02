Info trafic: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

07h23

Les ralentissements se confirment

Les files habituelles autour de Bruxelles : sur le ring intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem puis avant les Quatre Bras de Tervuren où la circulation est réduite à une bande vers le Carrefour Léonard.

Des ralentissements également de part et d'autre du chantier d'Anderlecht avec déjà 10 minutes entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle et également sur la fin de l'E429 venant de Tournai entre Tubize et la Chaussée de Mons toujours vers Halle.

Vers Bruxelles, on signale un objet encombrant une bande de circulation sur l'E40 à hauteur de Sterrebeek.