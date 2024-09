Info trafic: quel est l'état des routes ce vendredi matin?

07h06

Un seul ralentissement important

Bonne nouvelle, puisque c'est assez calme ce matin sur notre réseau routier. Un seul ralentissement important à signaler sur le ring de Bruxelles ce matin. Vous perdez 7 minutes, comme d'habitude, en intérieur entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, en direction de Léonard et Waterloo.

Et puis, on vous rappelle que des perturbations de circulation sont possible week-end en région de Bruxelles en raison de la visite du pape. Ce vendredi, les perturbation se situeront autour de la ville de Louvain. Demain matin du côté de la basilique de Koekelberg et de Louvain-la-Neuve l'après-midi. Enfin dimanche, ce sera le plateau du Heysel qui sera absolument à éviter en voiture.

Prenez donc un maximum les transports en commun si vous devez vous rendre à ces endroits.