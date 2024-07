Dans la campagne belge, mission matinale pour "sauver Bambi"

Appelé en amont du fauchage, il met à disposition son savoir-faire et sa technologie - un drone équipé d'une caméra thermique - pour cette mission de protection de la faune sauvage. L'animal repéré dans la prairie est ensuite éloigné vers le sous-bois voisin où il ne risque plus rien. Le service est gratuit.

"Les accidents arrivent de plus en plus, c'est pour ça qu'on est là", dit Cédric Petit, intervenu ce matin-là sur les terres d'un exploitant d'Eghezée, près de Namur (centre de la Belgique). Ce dernier cultive notamment du fourrage pour le bétail.

"Avec le dérèglement climatique et la météo capricieuse, l'herbe pousse un peu tout le temps et on fauche de plus en plus tôt dans l'année, y compris entre fin avril et fin juin pendant la période de naissance des faons", poursuit-il.