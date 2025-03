Elles peuvent être un cauchemar pour nos jardins: pourquoi les taupes sont-elles néanmoins essentielles pour la planète?

En une semaine seulement, le jardin de Benoît s'est transformé en champ de labours, dénaturé par cette cinquantaine de mottes de terre. Chaque année, au printemps, il est envahi par les taupes. "Cette année, c'est de plus en plus", montre cet habitant de Chastre. "Ça passe même sous les plantations, ça va dans le jardin de légumes, ça va partout... Le problème, c'est les terres dans les tondeuses et tout ça, ça abîme."

Benoît aimerait chasser les taupes tout en préservant cette espèce, puisque le petit mammifère est en réalité un allié des jardiniers. "La taupe permet en effet d'aérer, de drainer le sol, de mélanger la matière organique, donc favoriser le retour de cette matière organique en décomposition disponible pour les plantes", explique François Verheggen, professeur de zoologie à l'UCLiège. "Elle va également jouer un rôle important en termes de prédateur. Elle mange de préférence des vers de terre, mais elle va apprécier également les petits insectes qui vont être des indésirables pour notre potager."