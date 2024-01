La tortue de mer retrouvée à Bredene transférée à Majorque

Des randonneurs ont découvert le jeune animal sur la plage de Bredene le 25 novembre 2023. Ces tortues ne vivent en principe pas en mer du Nord, bien qu'elles aient été aperçues à quelques reprises aux Pays-Bas. Les spécimens immatures en provenance d'Amérique du Nord et du Cap-Vert effectuent un voyage de plusieurs années à travers l'Atlantique avant de retourner sur leur lieu de naissance. Pendant cette période, ils peuvent dériver en raison des forts courants.

Les tortues caouannes vivent normalement à des températures beaucoup plus chaudes. Il n'était donc pas surprenant que l'animal soit en hypothermie sévère. La tortue, qui ne pesait que 773 grammes, avait également une carapace cassée et une blessure à la queue. Sea Life Blankenberge a donc pris l'animal en charge. Avec l'aide du vétérinaire et les conseils de l'IZVG (International Zoo Veterinary Group), ils ont réussi à stabiliser l'animal et à rétablir sa température.