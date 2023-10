Le gorille Matadi est mort au zoo d'Anvers à l'âge de 20 ans

Matadi, le chef du groupe des gorilles du zoo d'Anvers, a succombé à une grave infection virale et bactérienne des voies respiratoires, a indiqué le parc animalier mardi dans un communiqué. Le dos argenté n'avait que 20 ans, alors que les gorilles peuvent en moyenne vivre jusqu'à 30 ans en milieu naturel et jusqu'à 50 ans en captivité.

"Matadi nous a été enlevé inopinément hier, à la suite d'une double infection des voies respiratoires (Covid 19 et coqueluche) ayant entraîné des complications", a déclaré le zoo.

Le gorille ne se sentait pas bien depuis un certain temps. Comme les femelles du groupe, il était particulièrement enrhumé. Le vétérinaire et les soigneurs suivaient de près son état de santé. Les femelles se sont rapidement rétablies, tandis que les symptômes chez Matadi ont persisté. Il se sentait faible et ne mangeait plus. L'état de santé de Matadi s'est dégradé à une vitesse alarmante. Malgré un massage cardiaque et plusieurs tentatives de réanimation avec des collègues de l'Université de Gand (spécialisés en imagerie médicale), le rythme cardiaque n'a pas pu être régularisé. Matadi s'est éteint en présence des soigneurs.