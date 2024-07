Près de 160 cigogneaux bagués au zoo de Planckendael en 2024

Le parc animalier note également avoir enregistré 71 nids productifs, soit dix de plus que l'année précédente. Il précise néanmoins que les fortes pluies du printemps ont provoqué le décès de nombreux poussins et que plusieurs couples se sont ainsi retrouvés avec un nid vide.

Les cigognes s'installent au zoo depuis 1990 et les dix premiers cigogneaux ont été bagués en 1991. Le groupe revient chaque année pour s'installer dans le parc animalier et ne cesse de s'étendre. Le zoo compte ainsi 376 cigognes, dont 210 adultes et 166 jeunes au sein de la plus grande colonie de Belgique, détaille la porte-parole du parc, Amanda Wielemans.