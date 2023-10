Un couple de pygargues à queue blanche fait son nid dans une réserve naturelle en Flandre

Les deux grands aigles de mer se sont installés au printemps dernier dans la réserve naturelle près de Dixmude. On s'attendait à ce que les deux rapaces s'en aillent après quelques jours mais ils ont commencé à se construire un nid dans un saule, duquel ils ont chassé un couple de buses.

L'organisation de protection de la nature appelle les passants à déranger le moins possible le duo de rapaces, entre-temps baptisés Betty et Paul.

Le pygargue à tête blanche est l'un des plus grands rapaces européens, avec une envergure pouvant atteindre deux mètres et demi. Il se nourrit principalement d'oies et de foulques, ainsi qu'occasionnellement, de rats musqués ou de hérons.