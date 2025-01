Comment choisir le véhicule idéal pour ses besoins? "Tous les experts sont unanimes"

Le Salon de l’Auto revient avec une offre variée, des modèles thermiques aux électriques abordables dès 17 000 €. Une opportunité unique pour comparer, poser vos questions et choisir selon vos besoins, dans un marché en pleine mutation. Suivez ces conseils pour choisir le véhicule idéal pour vos besoins.

Le Salon de l'Auto fait son grand retour ce vendredi pour dix jours, offrant une belle opportunité à tous ceux qui prévoient d'acquérir un nouveau véhicule. Dans un marché automobile en pleine mutation, cette édition promet de satisfaire tous les profils et budgets. Et comme le souligne Caroline Sury, responsable de la rubrique Mon Argent du journal L'Echo, "pouvoir aller au salon, c'est pouvoir poser ses questions, c'est pouvoir voir les motorisations".

Le salon permettra de découvrir une large gamme de véhicules, des modèles essences classiques aux hybrides et électriques. Notamment, des voitures électriques à des prix plus démocratiques se font remarquer cette année, sous le seuil des 20.000 €. Caroline Sury cite par exemple la Dacia Spring, proposée à moins de 17 000 euros pour une autonomie d’au moins 225 kilomètres, la Leapmotor TO3 pour 18 400€ ou encore la Citroën C3 électrique à partir de 23 300 euros. "On s'entend bien, ce sont des prix de base", précise la journaliste.