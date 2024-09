D'Ieteren ne prévoit pas d'impact négatif sur ses ventes en raison du conflit chez Audi

Le groupe D'Ieteren, importateur en Belgique des voitures de marques parmi lesquelles Skoda, Audi et VW, estime que l'introduction de nouveaux modèles sera plus crucial pour les ventes futures que le conflit social qui touche actuellement Audi Brussels. C'est ce qui a été rapporté lundi soir en marge de la présentation des résultats semestriels.

Le CEO de D'Ieteren Francis Deprez ne croit pas que ce conflit social aura une influence négative sur les prochaines ventes du groupe. Il souligne qu'un certain nombre de nouveaux modèles prometteurs seront lancés lors du second semestre de 2024, comme l'Audi A6 e-tron, pour laquelle de nombreuses commandes ont déjà été enregistrées.

L'usine d'Audi Brussels, à Forest, pourrait prochainement fermer ses portes, faute de nouvel investisseur ou de production alternative. La direction a déjà fait savoir que l'usine ne se verra pas attribuer de nouveau modèle. Par ailleurs, la crise couve aussi au sein de la maison-mère Volkswagen : il a été évoqué pour la première fois une possible fermeture d'usine en Allemagne.

Le directeur financier du groupe, Edouard Janssen, s'est montré plus prudent et évalue un impact possible, surtout si le conflit dure avec le personnel d'Audi Brussels. Mais à long terme, cet effet sera négligeable, a-t-il ajouté, faisant référence aux précédentes fermetures d'usines automobiles en Belgique.

La branche automobile du holding bruxellois a par ailleurs connu des résultats positifs au premier semestre. Dans un marché automobile en recul, D'Ieteren Automotive a tout de même réussi à augmenter son chiffre d'affaires (+2,7% sur un an), tout en voyant sa part de marché grimper à près de 24%. Par ailleurs, les ventes ont grimpé de 4,8% et la marge bénéficiaire de 5,5%.