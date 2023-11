La grande distribution va tripler le nombre de bornes de recharge

L'enseigne Lidl annonce ainsi un doublement, d'ici un an et demi, du nombre de ses bornes, à 600 points de recharge. Mais le mouvement s'amplifie aussi dans d'autres enseignes comme Delhaize, Carrefour, Colruyt et Aldi.

C'est donc à une sorte de marche forcée vers l'électrification qu'on assiste, constate Le Soir, ces enseignes affichant globalement, chacune selon ses termes, une double motivation: contribuer au "développement durable" et saisir une opportunité de renforcer la relation commerciale avec ses clients.