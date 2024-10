Les hommes préfèrent les SUV, les femmes les citadines: mythe ou réalité?

Partager:

Les stéréotypes de genre influencent-ils toujours les choix automobiles des couples, tout comme ils impactent la répartition des revenus ?

C’est une étude très sérieuse de l’Institut national d’études démographiques qui le dit : les couples où les femmes gagnent plus que les hommes courent un plus grand risque de séparation. Plus la femme contribue aux revenus du ménage, plus le couple risque d’éclater. À l’inverse, quand l’homme est celui qui rapporte le plus d’argent à la maison, le couple apparaît plus stable selon l’étude de l’INEP. Qu'il s'agisse de la répartition des revenus ou des choix matériels comme l'achat d'une voiture, les dynamiques de couple semblent encore largement influencées par des stéréotypes de genre profondément ancrés.

D'où cette question : au sein du couple, les hommes ont-ils toujours des plus grosses voitures que les femmes ? Le cliché le plus répandu, c'est le SUV pour monsieur et une petite citadine pour madame. La réalité est un peu plus nuancée. À lire aussi "Le particulier revient à la voiture thermique": ce patron dirige 55 concessions automobiles en Wallonie, voici son avis sur l'électrique Il apparaît en effet que chez les conductrices, c'est le côté pratique qui l'emporte, un engin qui permet de se déplacer au quotidien, et qui tient ses promesses. Selon un sondage effectué par le comparateur Assurland, elles préfèrent une voiture facilement manœuvrable, avec un coffre et des sièges confortables, avec des équipements de sécurité et d'aide à la conduite. De préférence, aussi, qu'elle ne soit pas trop vilaine si possible. Pour la femme, tout ce qui est grosses cylindrées, chevaux, turbos n'entre pas en ligne de compte, en tant que tels. Elle peut très bien rouler avec une 100 chevaux, si cela convient à ses besoins.