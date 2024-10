Un intermédiaire de location de voitures promet des améliorations pour les consommateurs

Rentalcars.com est utilisé notamment par Booking.com et Ryanair Car Hire. L'entreprise a été la cible d'un contrôle de l'Inspection économique du SPF et de la Commission irlandaise de la concurrence et de la protection des consommateurs. Les inspecteurs reprochaient notamment à la plate-forme de ne pas suffisamment préciser que l'assurance de base était automatiquement incluse dans la location d'une voiture.

L'intermédiaire a donc modifié sa mention "pas d'assurance" en "pas d'assurance supplémentaire", afin de mieux indiquer au client qu'il dispose tout de même d'une couverture minimale.