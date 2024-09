Cinquante écoles wallonnes sélectionnées pour obtenir le label "École plus propre"

Cinquante nouvelles écoles wallonnes ont été sélectionnées pour bénéficier d'un accompagnement et d'un suivi personnalisé en vue d'obtenir le label "École plus propre", a annoncé jeudi l'organisation Be WaPP, à l'initiative du projet aux côtés de Fost Plus. L'objectif est de pousser les écoles participantes à "mener une réflexion globale sur la gestion de leurs déchets".