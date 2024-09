Colombie: renforcement du rationnement de l'eau à Bogota à partir du 29 septembre

En vigueur depuis avril, cette politique avait été assouplie en juillet à la faveur d'une légère remontée des niveaux grâce aux pluies. Les rationnements intervenaient alors une fois tous les deux jours dans un secteur différent.

Mais face à une nouvelle "absence de pluies, Bogota revient au schéma initial de rationnement de l'eau", a ajouté M. Galan. Les mois de juillet, août et septembre "ont été anormalement secs", a-t-il précisé.

Les réserves en eau de la ville ont atteint 45,4% de leurs capacités fin août.

L'agglomération de Bogota compte huit millions d'habitants, selon les chiffres officiels.

Par ailleurs, des feux de forêts alimentés par la sécheresse et la chaleur ont brûlé plus de 9.000 hectares dans l'ouest et le sud-ouest du pays, a indiqué vendredi l'Unité nationale de gestion des risques et désastres.