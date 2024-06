"Abrupt", le nouveau festival mêlant musique électronique et débats de société à Bruxelles

"Abrupt", c'est le nom d'un nouveau festival bruxellois consacré aux musiques électroniques et aux débats de société. Dans la lignée des "Nuits sonores", cette nouvelle proposition est pensée par l'équipe Reset Brussels, qui invite le public à profiter de quelque 12 concerts, six soirées "club" et six conférences du 9 au 13 octobre prochains.

Le mot "Abrupt" est identique en français, néerlandais, allemand et anglais, et intègre les lettres "BRU" en référence à Bruxelles", explique Reset. "Ce nouveau nom traduit un changement soudain et inattendu, illustrant parfaitement la dynamique et la nature surprenante du festival."

L'événement s'inscrit dans le sillage du festival des Nuits sonores, fort de six éditions dans la capitale. "La nouvelle appellation du festival va de pair avec une consolidation de la vision artistique et de l'ancrage bruxellois", expliquent les organisateurs.

L'événement se pense comme un espace favorisant le dialogue, l'expression artistique et l'innovation sonore. Présenté sous la forme d'un "festival-forum" fusionnant musique et débats d'idées, Abrupt prévoit une sélection "riche et diversifiée" d'intervenantes et intervenants, d'artistes belges et internationaux incarnant les musiques actuelles et "reflétant la dynamique de notre époque".