Au Nigeria, la "capitale mondiale des jumeaux" voit double

Mais ce week-end, il n'y avait plus aucun doute sur la spécificité de cette ville du sud-ouest du Nigeria, le pays le plus peuplé du continent.

En temps normal, un visiteur peut passer dans la ville d'Igbo-Ora et s'étonner de voir tant de paires d'habitants porter des vêtements assortis.

La culture yoruba vénère les jumeaux et leurs prénoms sont traditionnellement fixés, quel que soit le sexe: l'aîné porte le nom de Taiwo signifiant "celui qui teste le monde" tandis que le second né est baptisé Kehinde, "celui qui est venu après".

Des centaines de personnes se sont rassemblées dans cette ville autoproclamée "capitale mondiale des jumeaux" pour célébrer lors d'un festival annuel son taux exceptionnellement élevé de naissances multiples, avec des fanfares, des spectacles de talents et même une visite royale.

La moyenne mondiale des naissances de jumeaux est d'environ 12 pour 1.000, mais à Igbo-Ora, elle serait plus proche de 50 pour 1.000, d'après des études scientifiques et des registres d'hôpitaux.

Les explications de cette abondance de jumeaux divergent.

De nombreux habitants l'attribuent au régime alimentaire, en particulier à la feuille de gombo ou à la soupe Ilasa préparée avec de l'igname et de l'amala (farine de manioc).

Les experts en fertilité - et plusieurs habitants - sont sceptiques et affirment qu'il n'y a pas de lien prouvé entre le régime alimentaire et le taux de natalité élevé.