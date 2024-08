Avec "Emilia Perez", Jacques Audiard signe une comédie musicale au-delà des genres

Il veut changer radicalement de vie: quitter le milieu criminel et devenir une femme, son aspiration profonde. Même si cela signifie disparaître aux yeux de son épouse et de ses enfants.

Tourné en espagnol, mêlant avec élégance thriller sombre dans l'ultraviolente société mexicaine et scènes chorégraphiées au son du reggaeton, de la musique mexicaine et même d'un classique de la chanson française, ce film inclassable a remporté le Prix du Jury au dernier Festival de Cannes.

Un rôle en or pour l'actrice espagnole de 52 ans venue des telenovelas. Karla Sofía Gascón a changé de genre à 46 ans, avec déjà une carrière établie, une épouse et un enfant. Pour ce film, elle a tenu à incarner à la fois Manitas et Emilia, avant et après la transition.

Pour exécuter son plan, le baron de la drogue fait enlever une avocate, Rita, abonnée à la défense des petits truands et autres maris violents, des dossiers qui "lui laissent un goût de merde dans la bouche". Elle devra l'aider à mener à bien son projet, de Bangkok à Tel Aviv, et deviendra sa plus proche collaboratrice. Rita est jouée par Zoé Saldaña, reine des blockbusters comme "Avatar", "Les Gardiens de la Galaxie" ou "Avengers".

Un plus petit rôle est confié à une star de la pop et idole des réseaux sociaux, Selena Gomez, qui joue Jessica, la femme de Manitas. Elle compte pas moins de 427 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et a déjà une vingtaine de rôles au cinéma à son actif.