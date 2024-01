Booba, Zola et PLK s'ajoutent à l'affiche des Ardentes

Le festival investira son site de Rocourt du 11 au 14 juillet. Zola se produira le 13 juillet, tandis que PLK et Booba feront vibrer les mélomanes le 14 juillet.

Sont également à l'affiche les artistes américains Doja Cat et Offset, le duo français composé de Gazo et Tiakola et leurs compatriotes La Fève, Josman et Ninho, ou encore DJ Snake.