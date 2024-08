Bruxelles dévoilera ses trésors néoclassiques du 28 septembre au 6 octobre

Organisé par Explore.Brussels, cet événement bisannuel s'étalera sur deux week-ends. Le premier week-end, les 28 et 29 septembre, sera dédié à l'exploration du néoclassicisme dans le centre de Bruxelles (Pentagone et Extension Sud) ainsi que dans les communes d'Uccle, Forest, Ixelles et Watermael-Boitsfort. Le week-end suivant, les 5 et 6 octobre, la découverte se poursuivra dans le centre de Bruxelles (Pentagone et Extension Est) et s'étendra aux communes de Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode.

Au programme: visites guidées de lieux emblématiques, dont certains seront ouverts pour la première fois au public, parcours thématiques à pied ou à vélo, conférences et activités adaptées aux familles et aux personnes en situation de handicap.