bel RTL en forte progression, Radio Contact en leader

Les résultats de la dernière vague d’audience CIM (mai à août 2024) confirment la progression continue de bel RTL et le leadership incontesté de Radio Contact sur le marché des radios belges francophones sur la cible commerciale (18-54).



bel RTL se distingue en enregistrant la plus forte progression parmi l’ensemble des stations. Elle grimpe à la 3ème place du podium avec 8,6% de part de marché. Un bond significatif qui s’inscrit dans une stratégie de repositionnement amorcée en 2023.



La Matinale de bel RTL (7h-9h) enregistre une progression remarquable, se classant à la 2ème position sur la cible 12+, preuve de la solidité de ce créneau qui continue de gagner des parts d’audience face à une concurrence intense sur cette tranche horaire.



De son côté, Radio Contact confirme son leadership sur la cible commerciale (18-54) avec une part de marché de 19,9%, conservant une solide avance sur ses concurrents.



Frédéric Herbays - Media Radio Director de RTL Belgium : "Nous sommes heureux des résultats obtenus par bel RTL et Radio Contact, qui confirment le talent et l’engagement de nos équipes. Leur créativité, leur capacité à innover et leur proximité avec nos auditeurs sont au cœur de ce succès. Chaque membre de l’équipe, à l’antenne comme en coulisses, joue un rôle clé dans le succès et la dynamique de nos radios. Je tiens à remercier chacun d’entre eux pour leur travail au quotidien, ainsi que nos auditeurs pour leur fidélité continue."



Sur la cible 12+, nos deux stations phares - Radio Contact et bel RTL - se classent également parmi les quatre radios les plus écoutées en Belgique francophone, témoignage de la complémentarité et de l’attractivité de notre offre radiophonique.



Guillaume Collard - CEO de RTL Belgium: "Cette nouvelle vague CIM marque de beaux résultats pour nos radios sur la cible commerciale, avec Radio Contact en tête du podium et bel RTL qui se hisse à la troisième place. Nous sommes également fiers des 27,7% de parts de marché globales cumulées par Radio Contact, bel RTL et Mint. Ces résultats sont le reflet du travail acharné de nos équipes et de la fidélité de nos auditeurs, que nous continuerons à nourrir avec des contenus innovants et engageants."