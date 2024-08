Cinéma: "Jamais plus", adaptation d'un best-seller de la new romance

Partager:

David GRAY "Jamais plus", adaptation cinématographique du cinquième livre le plus vendu en France en 2023, le best-seller de la new romance "It ends with us", arrive sur les écrans mercredi, porté par la très populaire Blake Lively. Après une enfance difficile, tout semble enfin sourire à Lily Bloom, interprétée par l'héroïne de la série à succès de la fin des années 2000 "Gossip girl": sur le point d'ouvrir la boutique de fleurs dont elle a toujours rêvé, elle tombe amoureuse d'un homme qui a tout d'idéal (Justin Baldoni, également à la réalisation).

Mais la violence de son conjoint va progressivement se révéler, la confrontant à celle de son père sur sa mère dans son enfance. Pour elle-même et sa fille à naître, parviendra-t-elle à briser le cycle ? Voici le scénario de "Jamais plus" -- inspiré de l'enfance de l'autrice du livre, l'Américaine Colleen Hoover --, qui confronte le spectateur à la difficulté d'identifier les premières violences, de s'en extraire et de commencer à se reconstruire. Publié en 2016, "It ends with us" est l'un des titres phares de la new romance, ces fictions amoureuses agrémentées de suspense et d'érotisme devenues phénomène d'édition auprès des lectrices de moins de 35 ans.

Et Colleen Hoover ("CoHo" pour les fans), âgée de 44 ans, en est l'une des vedettes, adoubée non pas par une maison d'édition prestigieuse mais par des recommandations sur le réseau social TikTok à partir de 2021. LOIC VENANCE Mère de trois enfants naviguant entre travail social et enseignement et ayant vécu dans une caravane, la Texane a publié son premier roman en auto-édition en 2012. Avant d'accéder dix ans plus tard au sommet des ventes, avec plus de 20 millions d'exemplaires de ses 24 livres écoulés dans le monde en octobre 2022. Avec 1,2 million de ses oeuvres achetés en France en 2023, elle était "la plus grosse vendeuse de livres tous formats confondues", selon Le Parisien.