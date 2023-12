Cinéma: le retour rêvé de Nicolas Cage

L'acteur américain de 59 ans, dont la carrière s'est enlisée dans des dizaines de productions aussitôt oubliées ces dernières années, se métamorphose pour incarner Paul Matthew, prof d'université ringard et dépressif.

Et si le monde entier se mettait à rêver... de vous ? Nicolas Cage fait un retour gagnant dans "Dream Scenario", une comédie satirique délirante en salles mercredi, qui lui vaut une nomination aux Golden Globes.

Et chauve, comble pour l'acteur de "Sailor et Lula", "Leaving Las Vegas" ou "Lord of War", qui a arboré au fil de sa carrière des styles capillaires variés.

"C'est lui qui l'a proposé", a raconté à l'AFP le réalisateur, le Norvégien Kristoffer Borgli. "Je n'avais pas imaginé le personnage nécessairement chauve, mais il voulait le faire, alors j'ai dit ok !".

"Mais deux jours avant le tournage, il a commencé à avoir des doutes, à flipper ! J'ai dû le convaincre que c'était une bonne idée. Il s'est rasé la tête, et c'était parti !", s'amuse-t-il.