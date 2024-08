Cinq choses à retenir de la tournée européenne de Taylor Swift

- "Shake it off": quand la terre tremble -

A Lisbonne, en mai, les concerts ont déclenché une activité sismique détectée jusqu'à six kilomètres autour du stade. L'activité la plus forte a été enregistrée pendant la chanson "Shake it off", atteignant une magnitude de 0,82 sur l'échelle de Richter.

À Edimbourg, selon le British Geological Survey, les secousses ont été surtout notables pendant "Cruel Summer", "Champagne Problems" et "Ready for It ?". Pendant cette dernière, la foule de la capitale écossaise a dégagé une puissance d'environ 80 kilowatts, soit l'équivalent de quelque 6.000 batteries de voiture.

- Un attentat déjoué -

Les trois concerts prévus à Vienne ont été annulés début août après la révélation d'un projet d'attentat-suicide. "Un bain de sang" a été évité selon le chancelier conservateur Karl Nehammer.