Claria Luciani, Charles ou encore Mustii en concert sur la Grand-Place vendredi

La Grand-Place de Bruxelles se transformera vendredi, et comme chaque 27 septembre, en plaine de concerts à l'occasion de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette année, Claria Luciani, Charles ou encore Mustii feront danser et chanter les spectateurs. Le début des concerts est prévu pour 20h20, et celui des festivités à 19h30. Le show sera retransmis en direct sur La Une.

Les festivités sont gratuites et accessibles à tous (un emplacement PMR est prévu à hauteur des numéros 26-27). Les accès à la Grand-Place seront fermés lorsque la capacité du lieu sera atteinte, pour d'évidentes raisons de sécurité.

Les plus prévoyants pourront alors vibrer sur les sons de Mustii, Henri PFR, Oscar and the wolf, Puggy mais aussi chanter à tue-tête les tubes de Claria Luciani, Charles, Santa ou encore les premières chansons de la dernière candidate belge à la Star academy, Helena. Iliona, Lubiana, Peet et Saule & Lovelace complètent l'affiche de la soirée.