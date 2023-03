Corée du Sud: l'obligation de service militaire pour le groupe BTS freine la croissance mondiale de la K-pop

Les derniers chiffres - y compris les classements mondiaux et les ventes d'albums - montrent une baisse de la demande de K-pop, a souligné Bang Si-hyuk qui est aussi président de l'agence du groupe, HYBE.

"L'absence de BTS est la première raison", a-t-il noté lors d'un forum à Séoul. "Je pense qu'il est très clair que le fait que BTS ne soit pas actif en tant que groupe joue un rôle majeur dans ce changement de tendance".

Le boys band, largement considéré comme le phénomène culturel le plus important de Corée du Sud, remplit des stades dans le monde entier et domine les classements musicaux. Les BTS rapportent des milliards à l'économie du pays et rassemblent une colossale communauté de fans connue sous le nom de ARMY.

Mais en Corée du Sud, tous les hommes valides doivent servir au moins 18 mois dans l'armée et, après un débat de plusieurs années sur la question de savoir si BTS méritait une exemption, Jin, l'aîné du groupe, a été le premier à s'y soumettre en décembre.