De Line Renaud à Spike Lee, ils pleurent Harry Belafonte

C'était "l'un des plus grands chanteurs des Etats-Unis. Il était très beau, avec une grande classe, une très belle allure décontractée, un charisme fou et une voix magnifique", a confié à l'AFP Line Renaud, se souvenant avec émotion de l'époque, au début des années 70, où elle avait engagé Harry Belafonte lorsqu'elle était programmatrice de spectacles à Las Vegas.

Qu'ils saluent en lui le crooner, l'acteur ou le militant pour l'égalité, de nombreuses personnalités des arts et du spectacle ont rendu mardi un hommage appuyé au légendaire Harry Belafonte, mort à New York à l'âge de 96 ans.

- "Magnifique" -

Autre artiste à avoir travaillé de façon étroite avec le chanteur disparu, lors de tournées aux Etats-Unis et au Canada en 1964 et 1965, Nana Mouskouri a évoqué un "magnifique chanteur, un grand interprète, grand maître de la scène et un grand professeur".

Le crooner baigné d'influences caribéennes, grand militant des droits civiques, "inspirait l'humanité, l'amour et la justice" a estimé la chanteuse grecque polyglotte.