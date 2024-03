Décès de Sylvain Luc, guitariste virtuose du jazz

Le musicien était programmé jeudi soir en solo à la Cité de l'architecture et du patrimoine.

Né le 7 avril 1965 à Bayonne, Sylvain Luc a découvert la guitare à quatre ans, puis le violon et a étudié le violoncelle pendant 10 ans au conservatoire de Bayonne. Lorsqu'il s'installe à Paris en 1988, sa polyvalence lui permet de travailler comme arrangeur, compositeur et accompagnateur d'artistes de variété français comme Catherine Lara, Michel Jonasz, ou internationaux comme Al Jarreau.

Dire qu'il avait commencé le métier à dix ans, en enregistrant auprès de ses frères aînés un disque de folklore basque, avant de faire ses gammes auprès d'eux dans les bals de sa région natale.

"Le bal, c'est une sacrée école. Tu te retrouves à jouer tout ce que tu ne veux pas jouer. Mais l'invitation à danser, faire bouger les corps, c'est irremplaçable", disait-il un jour au journal Le Monde.

Et de décrire dans ce quotidien ce qui l'attirait dans les standards du jazz: "ce qui m'intéresse, ce n'est pas le morceau de bravoure ou le chorus de plus. C'est la composition telle qu'elle est écrite, la mélodie, et ce qu'on a, en tant qu'interprète, à raconter".